رينارد يُتابع مباراة الهلال ضد الباطن

المواطن - مروة نبيل

يُتابع مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مباراة الهلال ضد الباطن المقامة الآن من المدرجات.

رينارد يحضر مباراة الهلال ضد الباطن

ويلعب الهلال ضد الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للفرنسي رينارد وهو يُتابع مباراة الهلال ضد الباطن من المدرجات برفقة مساعديه.

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم الهلال أولًا عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يحرز محمد رايحي التعادل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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