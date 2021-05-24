زعيمة ميانمار المخلوعة تظهر لأول مرة منذ الانقلاب

المواطن- متابعة

ظهرت زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي لأول مرة منذ الانقلاب عليها وإطاحة الجيش بحكومتها في الأول من فبراير؛ وذلك لحضور جلسة استماع، اليوم الاثنين.

وبدت سو كي بصحة جيدة وعقدت اجتماعاً وجهاً لوجه مع فريقها القانوني لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة، بحسب ما قال المحامي تاي ماونج مونج.

اتهامات زعيمة ميانمار

وبحسب وكالة رويترز، فإن سو كي، 75 عاماً، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لجهودها في بناء الديمقراطية، هي من بين أكثر من 4000 شخص اعتقلوا منذ الانقلاب، وتواجه الآن تهماً تتراوح بين حيازة أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني وانتهاك قانون أسرار الدولة.

حالة من الفوضى في ميانمار

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ تولي الجيش السلطة عبر انقلاب في فبراير الماضي، مع احتجاجات ومسيرات وإضرابات يومية على مستوى البلاد ضد المجلس العسكري، الذي رد بقوة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

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