زعيم كوريا الشمالية يحظر ارتداء الجينز وصبغ الشعر !

المواطن- متابعة

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إنه سن مجموعة من الإجراءات مؤخرًا لمحاربة غزو الرأسمالية ومنها حظر المواطنين من ارتداء الجينز الضيق.

ووصف كيم جونغ، الجينز الممزق والضيق، وقصات الشعر وصباغتها، بأنها كلها علامات على غزو نمط الحياة الرأسمالية، وفي المقابل، تم وصف تلك الإجراءات الأخيرة بأنها قمع لحرية التعبير عن الذات، بسبب مخاوف في الآونة الأخيرة من الإطاحة بحكمه.

كما قلص زعيم كوريا الشمالية قائمة تصفيفات الشعر المسموح بها، مضيفًا للقائمة تسريحة باسم كيفال، التي اشتهر بها المغني ديفيد بوي والموسيقي بول مكارتني وعدد من الفنانين الآخرين.

عقاب المتنكرين بأزياء غريبة

كما أصدر مرسومًا يقضي بإرسال الأشخاص الذين يتبنون أزياء غريبة إلى معسكرات العمل، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وقد دافعت صحيفة ذا رودونغ سينمون الحكومية عن قرار زعيم كوريا الشمالية قائله إنها توجه نداءً للإبقاء على مثل هذه العناصر في مكانها خوفًا من انهيار البلاد مثل جدار رطب على حد وصفها.

وأوضحت: يعلمنا التاريخ درسًا واضحًا، وهو أن بلدًا يمكن أن يصبح ضعيفًا وينهار في النهاية مثل جدار رطب بغض النظر عن قوته الاقتصادية والدفاعية إذا لم نتمسك بثقافتنا وبأسلوب حياتنا.

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