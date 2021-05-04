زياد الصحفي سبب تفاقم إصابته!

المواطن - مروة نبيل

أجرى النجم زياد الصحفي عملية جراحية ناجحة؛ ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

إصابة زياد الصحفي:

وأثبتت الكشوفات الطبية التي خضع لها زياد الصحفي في موضع إصابته، معاناته من الإصابة ذاتها التي تعرض لها خلال الموسم الرياضي الماضي بكسر إجهادي في الساق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأجرى الصحفي عملية جراحية، يوم الأحد الماضي، تكللت بالنجاح، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب مرة أخرى، إلا أنه لن يلحق بمباريات الاتحاد المتبقية هذا الموسم.

اللاعب سبب تفاقم الإصابة:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أن نجم العميد سبب الإصابة، وقال حمد المنتشري: “زياد الصحفي يتحمل مسؤولية الإصابة التي يمر بها.. وهو عنصر مهم في تشكيلة الاتحاد وأثبت نفسه.. أتوقع أنه لن يكون بالجاهزية الكاملة للبطولة العربية”.

وتابع خالد السعود: “الإصابات لا يتحملها اللاعب بالذات العضلية والمسؤول عنها مدرب اللياقة.. يجب على اللاعبين ألا يهملوا مثل ما عمل الكابتن زياد.. الجمهور لا يعلم أنك مصاب ولا يرحم إن أخطأت”.

وفي السياق ذاته، علق محمد الدهش قائلًا: “زياد الصحفي ضغط على نفسه لحبه لنادي الاتحاد.. وأعتقد أنه لن يكون جاهز للبطولة العربية لكن بإذن الله يخدم الاتحاد الموسم القادم”.

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