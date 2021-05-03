زيلايا الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد مهاجم فريق ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا هو أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

زيلايا الأكثر إحرازًا للأهداف من ركلات الجزاء:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا من ركلات الجزاء حتى الآن، وجاء زيلايا في الصدارة بـ8 ركلات ناجحة.

ويسير إيميليو زيلايا بشكل مميز مع ضمك هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا حتى الآن، بالتساوي مع نجم الشباب، كريستيان جوانكا، خلف نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز المتصدر بـ18 هدفًا، ومهاجم أبها، كارلوس ستراندبيرج بـ16 هدفًا.

ويحتل نجم فريق القادسية، حسن العمري المركز الثاني في القائمة، حيث نجح في تسجيل 7 ركلات جزاء حتى الآن، بالتساوي مع لاعب نادي الاتفاق، فيليب كيش، فيما تمكن غوميز من تسجيل 6 أهداف من ركلات جزاء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 26 مواجهة، وبفارق 5 نقاط عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 38 نقطة بالتساوي مع الفتح، ثم النصر بـ36 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد والأهلي، وحل القادسية عاشرًا بـ34 نقطة، متساويًا مع أبها.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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