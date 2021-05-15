زيلايا يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

رأسية زيلايا تمنح ضمك التقدم

بدأت مباراة ضمك ضد الاتحاد المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق إيميليو زيلايا.

واستغل الأرجنتيني إيميليو زيلايا كرة عرضية من لعبة ثابتة، وقابلها برأسية رائعة، ليهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبكرًا، ينتفض لاعبي العميد بحثًا عن تسجيل التعادل سريعًا.

وكاد أن يسجل غاري رودريغيز هدف التعادل عند الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة مميزة من البرازيلي رومارينيو، إلا أن الدفاع أنقذ الكرة من على خط المرمى، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الاتحاد بتأخر العميد.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع أصحاب الأرض في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

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