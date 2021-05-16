زين الدين زيدان يُحدد وجهته بعد ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يستعد المدرب الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان للرحيل عن تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن زيدان أخبر لاعبي ريال مدريد أمس السبت، إلى أنه سيغادر الفريق الملكي بعد نهاية الموسم، حتى في حالة التتويج بلقب الدوري الإسباني.

الريال يتفاوض مع ماسيمليانو أليغري

وردًا على الأمر، فقد كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة “سكاي سبورتس” أن ماسيمليانو أليغري سيكون هو مدرب ريال مدريد الجديد، بعد انتقال زين الدين زيدان لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي بالموسم المقبل.

أليغري سبق وأن عُرض عليه تدريب الريال قبل 3 سنوات من الآن، لكنه رفض مفضلًا الاستمرار مع يوفنتوس.

زين الدين زيدان خليفة بيرلو في اليوفي

وترغب إدارة يوفنتوس في إقالة المدرب الإيطالي الحالي، أندريا بيرلو وتعيين زيدان خليفة له.

وكان زيدان تولى تدريب ريال مدريد في ولايته الثانية بعام 2019 بعد أن درب الفريق بالولاية الأولى من 2016 حتى 2018، وقاد الريال وقتها للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية.

وردًا على تعيينه كمدرب لنادي ريال مدريد بعد زيدان، قال راؤول جونزاليس نجم الريال الأسبق: ” في الحقيقة أشعر أن الوقت ليس مناسبًا بالفترة الحالية للحديث عن المستقبل، صحيح أن ريال مدريد هو منزلي لكن الوقت ليس مناسبًا بالفترة الحالية للحديث عن المستقبل”.

ورُشح زين الدين زيدان كذلك لتدريب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم بدلًا من ديديه ديشان بعد نهاية يورو 2020 المقرر إقامته في يونيو المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر