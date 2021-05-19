سامسونغ تغير مفهوم عالم الأجهزة الذكية

المواطن- متابعة

قالت سامسونغ إنها ابتكرت اختراعًا في مجال الشاشات قد يساهم في إحداث نقلة نوعية في عالم الأجهزة المحمولة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر Display week 2021 الذي عقد عبر الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا.

واستعرضت سامسونغ فيديوهات ترويجية للشاشة توضح تطوير شاشات OLED لتصبح أكثر مرونة ويمكن أن تركب على هواتف محمولة يتم طي هيكلها عند أكثر من محور، أو هواتف بمحاور جانبية يمكن من خلالها لف الشاشة أو فردها لتغيير مقاسها بمقدار الضعف أو أكثر.

ميزات شاشة سامسونغ الجديدة

كما استعرضت سامسونغ شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على حواسب لوحية قابلة للطي، ومع ثني هياكل هذه الأجهزة ستتحول إلى أجهزة شبيهة بالحواسب الشخصية المحمولة، وسيتحول القسم السفلي من الشاشة إلى لوحة مفاتيح لمسية.

وأيضًا لمحت الشركة خلال الفيديوهات إلى أن شاشاتها الحديثة ستتمتع بميزات حماية العين من الأشعة الزرقاء، أي أنها ستكون أكثر أمانًا للاستخدام بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعملون خلف أجهزتهم المحمولة لساعات طويلة.

تقنية إخفاء الكاميرات

والتقنية المهمة الأخرى التي ظهرت في فيديوهات سامسونغ أيضا هي تقنية إخفاء الكاميرات تحت الشاشات المرنة التي ستخصص للهواتف والحواسب، ما يعني أن هذه الشاشات لن تحوي على أي ثقوب أو نتوءات مخصصة للكاميرات، وستغطي أكبر قدر من واجهات الأجهزة في عرض أفضل للصور والفيديوهات.

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