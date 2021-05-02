سامي الجابر: تجربة الاحتراف غيرت في شخصيتي

المواطن - محمد سمعه

أكد سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، على أن تجربته القصيرة مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي أفادته، وغيرت شخصيته من الناحية الرياضية.

وانضم الجابر لفريق ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من الهلال في عام 2000.

وتحدث الجابر لـ برنامج “تحدي المشاهير” على قناة SBC قائلًا: “تجربتي مع فريق ولفرهامبتون، أفادتني كثيرًا رغم أنها كانت قصيرة، لكنها غيرت شخصيتي من الناحية الرياضية”.

تجربة لها مميزاتها:

وتابع الجابر: “في عام 1993 بدأت كرة القدم السعودية تعرف الاحتراف، ولكن تظل تجربة ولفرهامبتون في الألفية الجديدة، ممتعة بالنسبة لي”.

وكان سامي الجابر اعتزل كرة القدم في عام 2008، في مباراة احتفالية أُقيمت بين الهلال ومانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مسيرة سامي الجابر:

وفاز سامي الجابر بلقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي في عام 1996 كما لعب في كأس العالم نسخ 1994 و1998 و2002 و2006.

وعمل الجابر كمساعد للمدرب في ناديي الهلال وأوكسير الفرنسي عامي 2012 و2013، وسبق له تدريب الهلال كمدرب أول في موسم 2013/ 2014، كما درب الجار نادي الشباب بموسم 2016/ 2017.

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