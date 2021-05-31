سامي الجابر يدعم الطائي

المواطن - محمد سمعه

دعم سامي الجابر نجم الهلال السابق، فريق الطائي وذلك من أجل الصعود لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل 2021/2022.

مواجهة قوية لـ الطائي ضد عرعر

وسيخوض فارس الشمال، مواجهة قوية ضد نادي عرعر مساء اليوم الاثنين بالجولة الـ38 والختامية من دوري الدرجة الأولى، حيث يتنافس فارس الشمال مع فريق الجبلين على نيل البطاقة الثالثة والأخيرة للصعود لـ دوري المحترفين بالموسم المقبل.

وغرد سامي الجابر قائلًا: “كل التوفيق اليوم لـ فارس الشمال بالصعود بإذن الله لدوري سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اشتقنا لكم، بـ دوري الأضواء، ونحتاج خليفة جديدًا لسيد حراس آسيا، الأخطبوط محمد الدعيع”.

الفارق نقطة بين فارس الشمال والجبلين

جدير بالذكر أن فارس الشمال يحتل حاليًا، المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بينما يأتي نادي الجبلين في المركز الرابع برصيد 73 نقطة، حيث فوز الطائي وخسارة الجبلين، تكفل لـ فارس الشمال الحصول على البطاقة الثالثة والصعود لدوري المحترفين.

وسيلعب الجبلين مع نادي الساحل اليوم بالجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وكان فريقا الحزم والفيحاء ضمنا الصعود لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق الحزم لقب دوري الدرجة الأولى، بينما صعد الفيحاء لدوري المحترفين، بعد تحقيقه المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أن الحارس الأسطوري للكرة السعودية، محمد الدعيع كان انضم لـ الهلال في عام 1999 قادمًا من نادي الطائي، واستمر مع الهلال حتى عام 2010.

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