سامي الجابر يكسب “تحدي المشاهير”

المواطن - محمد سمعه

فاز سامي الجابر، نجم الهلال السابق، بالتحدي في برنامج “تحدي المشاهير” متفوقًا على الكاتب الرياضي والإعلامي أحمد الفهيد.

وتمكن الجابر بمساعدة فريقه من الفوز على الفهيد وفريقه بنتيجة 44/ 37 في البرنامج المذاع على قناة SBC.

هدف لا ينسى لـ سامي الجابر في الشباب:

واستعرض البرنامج مجموعة من الأهداف المميزة لـ سامي الجابر منها هدفه الشهير في شباك نادي الشباب بـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 1997/ 1998، وهي المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

كيف مثلت تجربة الاحتراف للجابر ؟

وكان الجابر تحدث عن تجربته الاحترافية القصيرة مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي قائلًا: “تجربتي مع فريق ولفرهامبتون، أفادتني كثيرًا رغم أنها كانت قصيرة، لكنها غيرت شخصيتي من الناحية الرياضية”.

وتابع الجابر: “في عام 1993 بدأت كرة القدم السعودية تعرف الاحتراف، ولكن تظل تجربة ولفرهامبتون في الألفية الجديدة، ممتعة بالنسبة لي”.

وكان سامي الجابر اعتزل كرة القدم في عام 2008، في مباراة احتفالية أُقيمت بين الهلال ومانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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