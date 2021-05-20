سببان مؤلمان منعا فريد الديب عن جنازة ابنته

المواطن - متابعة

سببان مؤلمان للغاية أثارا تعاطف الجميع وغيبا المحامي المصري الشهير فريد الديب عن جنازة ابنته إيمان، أولهما الخوف عليه من الإصابة بفيروس كورونا خاصة أن مناعته ضعيفة بسبب تقدمه في العمر، والآخر أنه يعيش صدمة وحالة نفسية سيئة ويرثيها ببكاء شديد رافضًا رؤية أحد، بحسب اتصال هاتفي دار بينه وبين الإعلامي المصري أحمد موسي.

سبب موت ابنة فريد الديب

رغم تغيبه أيضًا عن حضور الجنازة، نعى الفنان تامر عبد المنعم، وهو طليق شقيقة الراحلة، موضحًا عدم حضوره الجنازة لظروفه الطارئة حيث إنه لديه ارتباط في دبي، ولم يتمكن من العودة إلى القاهرة.

وفي تصريحات صحفية أطلقها تامر عبد المنعم من دبي، قال: “الدكتورة إيمان أصيبت بفيروس كورونا وتحسنت حالتها الصحية وخرجت من العناية بعد 10 أيام مكوث بها، لكن فجأة أخبرنا الأطباء بأن الرئة أصبحت غير صالحة وتلفت بشكل كامل والمرض تملك منها”، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

حضور ملحوظ لعائلة مبارك

من جهة أخرى تقدم جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك الصفوف الأولى بجنازة ابنة فريد الديب في القاهرة.

فيما غرد شقيقه علاء مبارك ناعيًا الراحلة بالقول: “بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص التعازي والمواساة للأستاذ الفاضل فريد الديب لوفاة نجلته، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

محامي العائلة

وسابقًا حصل الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، على حكم قضائي برفع الحظر عن أموال الرئيس الأسبق الراحل مبارك داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح الديب في بيان سابق له صدر لتوضيح حقائق لم يتناولها الإعلام بشكل صحيح، أنه “في العام 2011 وتحديدًا عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق مبارك صدر مرسوم سويسري بتجميد أموال الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، كإجراء احترازي وقائي، وهو إجراء إداري صادر عن السلطات السويسرية وليس من السلطات القضائية.

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