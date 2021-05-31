سبب تباين عقوبة الاتحاد والنصر

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتوقيع عقوبة مختلفة بين الاتحاد والنصر حالة من الجدل.

تباين عقوبة الاتحاد والنصر:

وذكرت مصادر مطلعة في اتحاد الكرة: “الفرق بين عقوبة الاتحاد والنصر، سببها أن العميد سبق وإن صدرت ضده قرار الغرامة ولم يلتزم بسدادها فاعتمدت لجنة الانضباط في قرار اليوم على الفقرة الرابعة الخاصة بحسم النقاط مع مهلة الـ30 يومًا”.

وتابعت المصادر: “نادي النصر غُرِم الآن من قبل لجنة الانضباط والأخلاق دون حسم نقاط وفي حال عدم الالتزام بعد شهر من اليوم سيصدر قرار بحسم نقاط مع مهلة 30 يومًا”.

وأضافت: “تطبيق قرار حسم النقاط الست من رصيد نادي الاتحاد في دوري المحترفين السعودي سيكون في الموسم المقبل في حال عدم مسارعته بالسداد خلال الـ30 يومًا المقبلة ولن يسري هذا القرار في هذا الموسم”.

الانضباط تُعاقب العميد والعالمي:

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن تغريم نادي النصر 160 ألف ريال بعد امتناع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي المتعلق بقضية العالمي مع اللاعب عبدالله آل سالم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء خصم النقاط الـ6 بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إخطار العميد بقرارات مركز التحكيم الرياضي حول سداد مستحقات فيصل الخراع التي لم يلتزم النادي بتنفيذها، ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقوبات الموقعة على النادي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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