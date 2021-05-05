سبب رفض الهلال لدوري الرديف

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل رفضها لفكرة إقامة دوري الرديف تحت 21 عامًا خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

سبب رفض إدارة الهلال

وجاء رفض إدارة فهد بن نافل لقرار تطبيق دوري الرديف، من أجل منح الفرصة للاعبين المصعدين من فئة درجة الشباب تحت 19 عامًا في الأندية السعودية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويرى مسؤولو الهلال أن تنظيم دوري الرديف لجميع اللاعبين لن يحل معضلة فقدان الكثير من المواهب التي تنتهي بعد سن 19 عامًا، والتي لا تجد الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول، فيما ستكون الفرصة أكبر للاحتياطي الفريق الأول للمشاركة في المسابقة الجديدة.

الزعيم يُقدم مقترحات لاتحاد الكرة

ومن المقرر أن ترفع إدارة نادي الهلال مقترحاتها التي سيتم إرسالها بناءً على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم الموجه إلى جميع الأندية من أجل رفع المقترحات والتوصيات بتنظيم الدوري الرديف للاعبين تحت 21 عامًا أو زيادة عام لكل فئة عمرية.

وعادت فكرة إقامة دوري الرديف تحت 21 عامًا إلى الواجهة مجددًا، إلا أن هناك انقساماً بشأن تطبيقها خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، وذلك خلال اجتماع الأندية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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