سبب قرار بوفون بالرحيل عن يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي، حالة من الجدل.

سبب قرار بوفون المفاجئ

وصرح بوفون قائلًا: “مستقبلي واضح ومحدد، هذه التجربة الجميلة والطويلة جدًا مع يوفنتوس ستنتهي هذا العام، إما أن أتوقف عن اللعب، أو إذا وجدت موقفًا يحفزني على اللعب أو خوض تجربة جديدة فسأضعها في الاعتبار”.

ولفتت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، إلى أن علاقة بوفون بزميله السابق ومدربه الحالي أندريا بيرلو، هي أحد الأسباب التي جعلته يتخذ قرار الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس للمرة الثانية في مسيرته.

وأشارت إلى أن الحارس صاحب الـ43 عامًا، أراد لعب المزيد من المباريات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وكان يأمل المشاركة بشكل أكبر وهو ما لم يحدث على مدار الموسم، في ظل اعتماد بيرلو بشكل أساسي على فويتشيك تشيزني.

وشارك الحارس الإيطالي في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في جميع المسابقات حتى الآن الموسم الحالي، علمًا بأن عقده مع البيانكونيري ينتهي بنهاية منافسات هذا الموسم.

برشلونة يترقب الموقف

على الجانب الآخر، أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني تواصل مع بوفون خلال الفترة الماضية لمعرفة إمكانية التعاقد معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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