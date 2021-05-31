سبيماكو الدوائية توزع 120 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

المواطن - الرياض

وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 120 مليون ريال أرباحاً على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/30 بواقع ريال للسهم وبنسبة 10% من القيمة الاسمية.

على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاستحقاق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 28.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10547.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف, وتبوك الزراعية، والمتطورة، والإعادة السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة, وساب, وبترو رابغ، والبابطين، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.2% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, ولازوردي، والمتطورة, وإعمار، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المتطورة، ولازوردي، والراجحي, وشاكر، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 210.10 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 944 صفقة.

شارك الخبر







شارك الخبر