سجل أبطال كأس الملك قبل نهائي 2021

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة نهائي بطولة كأس الملك لموسم 2020/ 2021، والتي ستجمع بين فريقي التعاون والفيصلي، مساء يوم غد الخميس.

التعاون والفيصلي في النهائي

ويُقام نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي، غدًا، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض بقيادة الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك، وتم طرح التذاكر مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحلم التعاون بحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه خلال تأهله الثالث إلى المباراة النهائية، فيما يبحث الفيصلي عن التتويج في المرة الثانية التي يصعد فيها إلى النهائي، خاصة أن هناك 3 محفزات تتنظر البطل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبطال كأس الملك

ويضم سجل أبطال كأس الملك 8 فرق، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب، حيث نجح في الحصول عليه 13 مرة، فيما توج الاتحاد بالبطولة 9 مرات، بالتساوي مع فريق الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع في سجل الأبطال برصيد 6 ألقاب، ثم الشباب بـ3 بطولات، فيما نجح الوحدة في حصد اللقب مرتين، بالتساوي مع الاتفاق، ونال التعاون البطولة مرة واحدة.

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