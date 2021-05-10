سدافكو تحقق صافي أرباح بقيمة 260 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 260 مليون ريال عن السنة المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 265 مليون ريال عن نفس الفترة من 2020، بانخفاض 1.5 %.

وتمكنت سدافكو من تحقيق صافي هامش ربح صحي بنسبة 12.4٪ مقابل 12.9٪ للعام الماضي.

ارتفاع مبيعات الحليب

وارتفعت قيمة مبيعات الحليب بنسبة 2 ٪ ، والآيس كريم 10٪ ومعجون الطماطم 15٪ ، مما ساهم في زيادة إجمالية بنسبة 5٪ للأعمال التجارية الخاصة بسدافكو ، والتي تم تحقيقها من خلال النمو عبر جميع القنوات.

وظل هامش الربح ثابتًا عند 33٪ ، متأثرًا بانخفاض معدل التحقيق لكل كيلوغرام والتكاليف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 البالغة 15 مليون ريال يقابلها مزيج أفضل من المنتجات.

وظلت النسبة المئوية لمصاريف البيع والتوزيع كنسبة من المبيعات عند 14.6٪ (301 مليون ريال إلى 307 ملايين ريال بشكل مطلق كقيمة) على الرغم، من تحقيق حجم مبيعات أكبر ، نتيجة خفض التكاليف وإجراءات الكفاءة.

سوق الأسهم السعودية

وبالأمس أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الأحد مستقرا مع تباين في أداء الأسهم القيادية وسط سيولة هي الأدنى في 9 أشهر ونصف.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10228 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.79 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 172.4 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 208.1 ألف صفقة.

البنك الأهلي السعودي

وأتت أسهم “البنك الأهلي السعودي” على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 1.8 في المائة، حيث يتداول السهم بدون أحقية أرباح بعد إعلان الجمعية موافقتها على توزيع أرباح للعام 2020 بواقع 0.8 ريالا لسهم وبقيمة إجمالية بلغت 3.58 مليار ريال.

كذلك تراجعت أسهم سابك ومصرف الراجحي وبنك الرياض بنسب تراوحت ما بين 0.3 و1 في المائة، بينما ارتفعت أسهم جبل عمر 2.1 في المائة ونحو 1.4 في المائة لبنك ساب.

وارتفعت أسهم “الخدمات الأرضية” بنحو 2.2 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن تقليص خسائرها للربع الأول إلى 16.7 مليون ريال مقارنة بنحو 51.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020.

كذلك أعلنت شركة “التعاونية” عن تراجع طفيف في أرباح الربع الأول قبل الزكاة إلى 80.8 مليون ريال وبنسبة تراجع بلغت 5 في المائة، فيما أغلق السهم على تراجع عند مستوى 77.6 ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 104 شركات خلال جلسة الأمس، تصدرها وحدات الجزيرة ريت المرتفعة بالحد الأعلى، تلاه وحدات سدكو كابيتال ريت بمكاسب 5 في المائة.

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