سعد الخلب رئيسيًا تنفيذيًا لـ بنك التصدير والاستيراد السعودي

المواطن - الرياض

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الأحد، تعيين المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب رئيسيًا تنفيذيًا.

مسيرة من الإنجازات

وقال البنك في تغريدة عبر “تويتر”: “نرحب في بنك التصدير والاستيراد السعودي بمعالي الرئيس التنفيذي المهندس سعد الخلب ونتطلع معه إلى مسيرة من الإنجازات القادمة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة لوطننا الغالي”.

وقال المهندس سعد الخلب: “تشرفت بثقة من مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وصدور قرار تعييني رئيسًا تنفيذيًا، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء الأمانة وفي خدمة الدين والمليك والوطن على أكمل وجه لتحقيق طموحاتنا الوطنية”.

يذكر أن المهندس سعد الخلب قد انتهت يوم أمس مهام عمله كرئيس للهيئة العامة للموانئ.

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