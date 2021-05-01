سعود كريري يغلق حسابه في “تويتر”

المواطن - محمد سمعه

أغلق سعود كريري، مدير الكرة في الهلال، حسابه في موقع “تويتر” أمام المتابعين، وذلك بعد خسارة أزرق العاصمة أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بثنائية دون رد بالجولة الـ6 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

سبب إغلاق سعود كريري لحسابه:

وقام كريري بإغلاق حسابه أمام المتابعين الجدد وقام بتغيير الخصوصية من عامة إلى للمتابعين القدامى فقط، ليتمكن من هو يُتابع حساب كريري برؤية تغريداته التي يكتبها.

وكان الزعيم تأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا بعد تعادل الأهلي والدحيل القطري بنتيجة هدف لكل فريق، ليودع الراقي والدحيل البطولة الآسيوية، ويتأهل الأزرق كواحد من أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

الهلال يصعد بشق الأنفس:

يذكر أن الهلال كان خسر ضد نادي شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الأولى، ويتأهل رفقة فريق الاستقلال الطاجيكستاني.

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