سفير الصين في السعودية ينشر أول سيلفي من المريخ

المواطن - الرياض

نشر سفير الصين بالسعودية تشن وي تشينغ أول صورة سيلفي من على سطح المريخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

سيلفي المريخ يثير الدهشة

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل العديد من المغردين، حيث علق أحدهم بالقول: “صدقني الصين سوف تصل إلى ما لم يصل له أحد بالإنجاز في الفضاء”.

وأضاف مغرد آخر: “إن شاء الله يا سعادة السفير راح يكون ثاني سيلفي في المريخ لبدوي”، وتابع ثالث:” نبارك لمعالي السفير تشن وللشعب الصيني على هذا الوصول الرائع العظيم، تحياتنا لكم”، وأضاف مغرد آخر: “سيلفي فخم”.

قصة سيلفي السفير الصيني

يذكر أن الصورة تم التقاطها بواسطة المركبة الفضائية الصينية الجوالة زورونج من على سطح الكوكب الأحمر، فيما كانت المركبة الفضائية الصينية تيانوين -1 غير المأهولة قد هبطت على سطح الكوكب يوم السبت، وستدرس المركبة الجوالة زورونج تربة سطح الكوكب ومناخه وتبحث عن دلائل على وجود حياة.

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