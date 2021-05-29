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سفير الصين يتعرف على طبيعة السودة وثقافتها الفريدة
تم مناقشة سبل التعاون في مجالات التطوير والسياحة

سفير الصين يتعرف على طبيعة السودة وثقافتها الفريدة

2021/05/29
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سفير الصين يتعرف على طبيعة السودة وثقافتها الفريدة
المواطن - الرياض

التقى رئيس شركة السودة للتطوير، حسام الدين مدني، سفير الصين لدى المملكة شين وينج، وذلك في السودة للتعرف على طبيعتها.

طبيعة فريدة: 

وقال مدني في تغريدة له عبر تويتر: سعدت بلقائكم سعادة السفير في السودة وبفرصة تعرفكم على طبيعة المنطقة وثقافتها الفريدة، ومناقشة سبل التعاون في مجالات التطوير والسياحة.

أعلى نقطة في المملكة: 

من جهته، نشر السفير مقطع فيديو له من السودة، معلقًا عليه بالقول: “الآن في السودة، أعلى نقطة في المملكة العربية السعودية”.

 


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