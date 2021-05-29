سفير الصين يتعرف على طبيعة السودة وثقافتها الفريدة

المواطن - الرياض
التقى رئيس شركة السودة للتطوير، حسام الدين مدني، سفير الصين لدى المملكة شين وينج، وذلك في السودة للتعرف على طبيعتها.
الآن في #السودة، أعلى نقطة في #المملكة_العربية_السعودية مع @almadanihs @SoudahDevCo pic.twitter.com/m2AYoyTmxG
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) May 29, 2021
طبيعة فريدة:
وقال مدني في تغريدة له عبر تويتر: سعدت بلقائكم سعادة السفير في السودة وبفرصة تعرفكم على طبيعة المنطقة وثقافتها الفريدة، ومناقشة سبل التعاون في مجالات التطوير والسياحة.
أعلى نقطة في المملكة:
من جهته، نشر السفير مقطع فيديو له من السودة، معلقًا عليه بالقول: “الآن في السودة، أعلى نقطة في المملكة العربية السعودية”.
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