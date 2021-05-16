سفير المملكة في الأردن يتابع الاستعدادات لسفر المواطنين عبر منفذ العمري

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم سير العمل في منفذ الحديثة – العمري الحدودي بين البلدين، مطلعًا على استعدادات الجهات المعنية للبدء باستقبال المواطنين السعوديين القادمين للأردن بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين.

إجراءات واستعدادات مكثفة

وقال السفير السديري إن هذه الجولة التفقدية تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، انطلاقًا من حرصه على تسهيل إجراءات المسافرين والعابرين من المنفذ، إنفاذًا لتوجيهات المقام السامي الكريم لتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج.

وأعرب السفير السديري عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ومعالي وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز ومعالي وزير الصحة الأردني فراس الهواري، على التفاعل الدائم والتنسيق المستمر مع السفارة الحريصة على توفير ما يُتطلب لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.

شروط السفر إلى الأردن

وأضاف أن من ذلك صدور التوجيهات الكريمة من الجانب الأردني الشقيق بالاكتفاء بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، وفق الاشتراطات المعلنة على حسابات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، والمتضمنة:

تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (٧٢) ساعة.

الحصول على جرعتي لقاح كوفيد ١٩ أو جرعة واحدة وقد مر عليها ١٤ يومًا مع إرفاق ما يثبت ذلك؛ لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

كما نصت الاشتراطات على الرّاغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيهم من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا فعليهم إجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http://Www.gateway2jordan.gov.jo

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