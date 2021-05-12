سفير فلسطين لدى المملكة: السعودية دعمت القضية الفلسطينية في كافة الأصعدة

المواطن - الرياض

أكد سفير فلسطين لدى المملكة، بسام الآغا، أن السعودية لها مواقف نبيلة منذ عهد الملك عبدالعزيز.

وأضاف الآغا، بحسب “الإخبارية”، أن المملكة دعمت القضية الفلسطينية في كافة الأصعدة.

السعودية تندد بإجراءات إسرائيل:

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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