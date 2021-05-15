سقوط صواريخ بمحيط تل أبيب ومقتل إسرائيلي وإصابة آخرين

المواطن - متابعة

قُتل إسرائيلي وأصيب آخرون، السبت، جراء سقوط صواريخ أطلقتها حركة حماس على منطقة رمات غان بمحيط تل أبيب، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مطار بن غوريون، وغيرها من المواقع الإسرائيلية.

صواريخ:

وسقط صاروخان على الأقل أطلقا من غزة في منطقة رمات غان بمحيط تل أبيب، فيما سقط صاروخ آخر قرب مطار بن غوريون، إلى جانب عدة صواريخ سقطت في أسدود، جنوبي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في كل من قاعدة بالماخيم الجوية للتجارب الصاروخية والدفاعية جنوب تل أبيب، وأسدود ولاخيش وجنوب عسقلان.

وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت توجيه عشرات الصواريخ نحو تل أبيب ردا على ما أسمته “مجزرة مخيم الشاطئ”.

من جانبه، أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، أن حركة حماس أطلقت حتى الآن 2500 صاروخ من قطاع غزة.

حصيلة متزايدة لضحايا قصف غزة:

ومن جانب آخر، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استشهد 17 فلسطينيًا وجُرح العشرات في غارتين منفصلتين، فجر السبت، وسط دعوات دولية إلى التهدئة.

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة أبو حطب، وهم 8 أطفال وامرأتان، بغارة إسرائيلية دمرت مبنى مؤلفًا من ثلاثة طوابق بمخيم الشاطئ غربي غزة.

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