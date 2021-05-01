سقوط كريستال بالاس ضد مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي بخسارة كريستال بالاس بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي:

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول في شباك المنافس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، نجح فريق مانشستر سيتي في إحراز الهدف الأول سريعًا عبر النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بالدقيقة الثامنة والخمسين.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين من الهدف الأول عبر اللاعب فيران توريس بطريقة جميلة.

وحاول فريق مانشستر سيتي بعد ذلك إضافة الهدف الثالث ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي كريستال بالاس لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

مانشستر سيتي يقترب من الدوري الإنجليزي:

وأصبح رصيد مانشستر سيتي 80 نقطة بالمركز الأول في الدوري الإنجليزي وبفارق 13 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، أما رصيد كريستال بالاس فتجمد عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان فاز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت في فرنسا، وذلك قبل مواجهة كريستال بالاس.

شارك الخبر







شارك الخبر