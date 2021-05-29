سلالة كورونا الجديدة في فيتنام تنتشر بسرعة عن طريق الهواء

المواطن - متابعة

كشفت وزارة الصحة الفيتنامية، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها أكثر عدوى وتنتقل عبر الهواء.

السلالة الجديدة:

وتناولت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، أن وزارة الصحة الفيتنامية أكدت أنها مزيج من سلالة كوفيد 19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء، حيث أشار إلى أن وزير الصحة الفيتنامي أكد أن بلاده ستعلن للعالم قريبًا عن السلالة المكتشفة حديثًا.

فيتنام:

وأصيب نحو 6396 شخصًا بفيروس كورونا في مدن وأقاليم فيتنام، كما أن هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا عبّر عن قلقه من ارتفاع مستوى عدوى السلالات الهندية والبريطانية المتحورة، محذرًا من أن جائحة كوفيد 19 لن تنتهي حتى يتم تطعيم 70% على الأقل من الأشخاص.

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