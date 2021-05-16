سلطنة عمان تسجل 2788 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

سجلت سلطنة عمان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2788 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و45 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 205501 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2193 وفاة، مشيرةً إلى أن 3951 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 190342 حالة.

سلطنة عمان ترفع إجراءات الحظر

وكانت سلطنة عمان قررت رفع الحظر على حركة الأفراد والمركبات الذي فرضته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوع خلال الفترة من 8-15 مايو 2021.

شارك الخبر







شارك الخبر