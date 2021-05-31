سلمان الفرج: الهلال حقق مراده رغم الظروف التي مررنا بها

المواطن - محمد سمعه

أثنى سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على تركيز اللاعبين، حيث أكد على أن التركيز الذهني واللعب بقوة بآخر الجولات، ساهم في تتويج الأزرق بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

سلمان الفرج – لاعب #الهلال :

الظروف التي مرينا بها لم تمر علينا منذ فترة سابقة، و سبب هبوط المستوى هو تغيير المدربين.#الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/Yrr29Q6T0A — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 30, 2021

قائد الهلال يكشف دوره مع الفريق:

وتحدث الفرج للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “الحمد لله أن الزعيم حقق مراده، لقد مررنا بظروف صعبة ولم نمر بها من قبل، ولكن الأهم هو تحقيق لقب الدوري، بفضل تركيز اللاعبين في أرض الملعب وبسبب إمكانياتهم، أنا مجرد جزء بسيط من المنظومة، ودائمًا أوجه نصائحي لمصلحة الفريق”.

إدارة ولاعبون بهم تركيز ذهني عالٍ:

وأضاف الفرج: “أشعر أني مقبول بين اللاعبين لهذا أتحدث معهم باستمرار من أجل مصلحة الفريق، وأحد أسباب تتويج الأزرق بـ الدوري، هو تركيز إدارتنا داخل الملعب، على تحقيق البطولات وتهيئة الاستقرار للفريق”.

وتابع سلمان الفرج: “صحيح أن الزعيم مر بظروف صعبة وتأهلنا بشق الأنفس لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، لكننا عدنا بقوة في آخر جولات الدوري لحصد اللقب، فمثلًا فزنا على الشباب والأهلي بخماسية، وهذا شيء يدل على قوة تركيز اللاعبين ذهنيًّا”.

شارك الخبر







شارك الخبر