سماحة المفتي يهنيئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

المواطن - واس

هنأ سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلا الله العلي القدير أن يعيده عليهم أعواماً مديدة وهم يرفلون بالصحة والعافية، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإسلامية ونحن جميعا في عز وتمكين.

وقال سماحته :” نشكر الله تعالى على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، وذلك بفضل من الله تعالى ثم بتمسك قادة هذه البلاد بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وتعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة ، وكذلك من تلاحم وترابط وطيد ، بين ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله وبين أبناء هذا الشعب الوفي، والتفافهم حول القيادة ووقوفهم معها في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة ورفع شأنها ومكانتها فلله الحمد والمنة على فضله وعطائه”.

وأضاف:” وإني أسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويسدد خطاه ويبارك في جهوده ويطيل عمره على طاعته ويمتعه بالصحة والعافية ، وأن يوفق سمو ولي عهده ويبارك في جهوده وأعماله وتطلعاته وأن يأخذ بيده إلى الحق ويجعله مباركا أينما كان، كما اسأله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن ينصر جنودنا المرابطين ويربط على قلوبهم وينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

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