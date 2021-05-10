سوار ذكي لقياس مستويات السكر في الدم

المواطن- محمد داوود- جدة

رأى استشاري السكري الدكتور عبدالرحيم حسين، أن سعي العلماء الروس للتوصل إلى تصميم سوار ذكي مزود بجهاز استشعار غير جراحي يسمح بقياس مستويات السكر في الدم بشكل دوري متكرر وبدقة عالية بدلًا من وخز الأصابع سيكون له انعكاسات إيجابية عديدة على مرضى السكري في إنهاء معاناتهم مع الوخز وقياس نسبة سكر عدة مرات في اليوم، إذ يصبح الأمر حينها إلكترونيًا ولا يدعو لاستخدام إبر الوخز أو الشرائح.

قراءات مستويات السكر بشكل دقيق:

وقال في تصريحات لـ”المواطن “، إن دقة قياس مؤشرات سكر الدم في الجسم مازالت إلى الآن قائمة على قطرة الدم، ولكن مع التوصل إلى سوار اليد سيرتاح المرضى من معاناة الوخز، ولكن المهم في هذا الجانب هو أن يعطي الجهاز قراءات دقيقة وصحيحة حتى يكون مصاب السكري متابعًا لحالته الصحية دون التعرض لأي ارتفاع أو انخفاض لنسبة سكر الدم.

وخز أطراف الأصابع:

وبين أن مرضى السكري يحتاجون إلى قياس مستويات السكر لديهم في الدم عدة مرات في اليوم وذلك لمساعدة أنفسهم على متابعة الحالة وضبط معدلات السكر في الدم، وبالتالي تجنب مضاعفات مرض السكري، ويتم قياس مستوى السكر في الدم منزليًا عبر الجهاز من خلال وخز وعينة أطراف الأصابع إذ يعطي هذا الفحص النتيجة بسرعة من خلال وضع قطرات من دم المصاب على شريط التحليل الخاص بالفحص، ومن ثم يوضع شريط التحليل في الجهاز، وجميع هذه الأجهزة تقوم بتخزين القراءات لمعرفة نسب سكر الدم يوميًا.

جهاز قياس السكر:

وخلص إلى القول إن استخدام جهاز قياس السكر في المنزل ليس مقتصرًا فقط على مصابي مرض السكري، وإنما هو أيضًا يشمل من يعانون من بدايات السكر، ويمكن استخدامه من قبل الأصحاء كفحص دوري على صحتهم والتأكد من خلوهم من هذا المرض الذي يتغلغل الأجساد، كما يزيد استخدام الجهاز المنزلي من قبل الأصحاء الذين لهم تاريخ وراثي عائلي ولا يرغبون في انتقاله لهم وراثيًا.

تفاصيل السوار الذكي:

يعكف العلماء الروس للتوصل إلى تصميم سوار ذكي مزود بجهاز استشعار غير جراحي يسمح بقياس مستويات السكر في الدم بشكل دوري متكرر وبدقة عالية، وأشار مصدر بمركز Sensorica إلى أن الجهاز المستشعر يمكنه قياس تركيز الجلوكوز بدقة عالية، وعلى الأقل 12 مرة في الساعة.

وأوضح أن الجهاز يقوم بإرسال المعطيات التي سجلها إلى الهاتف الذكي، والذي يمكنه إرسال هذه البيانات والمعطيات إلى الطبيب المختص، وبعد ذلك سيتمكن الطبيب المشرف على العلاج من تحليل هذه المعطيات بواسطة تطبيق خاص.

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