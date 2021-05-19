سوفت بنك تخطط لبيع سندات بـ3.7 مليار دولار

المواطن - متابعة

تخطط مجموعة SoftBank سوفت بنك لطرحها الثاني لسندات مقومة بالين لعام 2021، بعد أن سجلت مؤخرًا أكبر ربح ربع سنوي لشركة يابانية.

سندات بـ405 مليارات ين:

وتسعى المجموعة التكنولوجية العملاقة لإصدار سندات بـ405 مليارات ين (3.7 مليار دولار)، تستهدف بشكل أساسي المستثمرين الأفراد، وفقًا لبيان صادر عن المجموعة اليوم الأربعاء، اطلعت عليه “بلومبرغ”.

وأعلنت سوفت بنك عن صافي دخل قدره 1.93 تريليون ين للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، حيث يأتي كل ذلك بشكل أساسي من استثمارها في شركة Coupang Inc.

وشهد عملاق الاستثمار التكنولوجي التابع للمستثمر الياباني Masayoshi Son ارتفاعًا حادًا في الدخل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث حققت ذراعه الاستثمارية صندوق “رؤية سوفت بنك” الأرباح الأخيرة.

ولطالما استعانت سوفت بنك بمستثمرين فرديين في اليابان بدلاً من المؤسسات لمعظم تمويلها بالين من سوق السندات المحلية، مستفيدة من شهرة علامتها التجارية القوية، بحسب العربية.

سندات سوفت بنك:

ويمكن لبعض سندات SoftBank أن تدفع للمستثمرين الأفراد معدل فائدة يبلغ حوالي 3٪، في وقت يكسب المودعون في اليابان ما يقرب من “لا شيء” على الودائع، بسبب سياسة معدل الفائدة السلبية لبنك اليابان.

ومتوسط ​​العائد على دين الشركات من الدرجة الاستثمارية بالين أقل من 0.4٪، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.

وسيتم استخدام الأموال من الطرح لسداد الديون الحالية، وفقًا لبيان سوفت بنك اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم تصنيف الأوراق النقدية BBB من قبل وكالة التصنيف الائتماني اليابانية المحدودة، وسيكون سعر الطرح في نطاق من 2.45٪ إلى 3.05٪ في يونيو، وفقًا لـ SoftBank.

وتخطط الشركة لإصدار سندات تستحق خلال 35 عامًا، لكن يمكن استردادها بعد خمسة أعوام.

شارك الخبر







شارك الخبر