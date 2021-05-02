سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 53 نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 53.47 نقطة ليقفل عند مستوى 10365.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

سوق الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 321 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 341 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سيرا، و متطورة، و ملاذ للتأمين، و المستشفى السعودي الألماني، ومكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين، وأبو معطي، وساكو، والعمران، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.72% و 4.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وسويكورب وابل ريت، و كيمانول، و إعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سيرا، و دار الأركان، والراجحي، ومتطورة ، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 534.16 نقطة ليقفل عند مستوى 23674.95 نقطة، بتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 192 ألف سهم تقاسمتها 550 صفقة.

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