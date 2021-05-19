سوق العملات المشفرة يفقد نحو 400 مليار دولار خلال 24 ساعة

المواطن- متابعة

فقد سوق العملات المشفرة نحو 400 مليار دولار من قيمته، وذلك في أقل من 24 ساعة، اليوم الأربعاء، وذلك في وقت واصلت فيه العملة الرقمية بتكوين الانخفاض.

تقلب سوق العملات المشفرة

ويأتي ذلك في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار.

وأدت تصاريح من الصين بشأن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة بالإضافة إلى مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من رئيس تسلا، إيلون ماسك إلى تهاوي أسعار سوق العملات الرقمية.

تراجع عملة بيتكوين

وتراجعت عملة بتكوين نحو 15% إلى مستوى 36 ألف دولار بفعل عمليات بيع قوية، وهي الآن منخفضة أكثر من 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولار، الذي بلغته في 14 أبريل.

وقد هوت عملة إثريوم أيضًا نحو 25%، إلى مستوى 2500 دولار.

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