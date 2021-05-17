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سياسيان يتبادلان اللكمات على الهواء مباشرةً في أوكرانيا !
بسبب خلاف حاد حول سوق العقارات

سياسيان يتبادلان اللكمات على الهواء مباشرةً في أوكرانيا !

2021/05/17
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فييوتيوب, العالم, حصاد اليوم
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سياسيان يتبادلان اللكمات على الهواء مباشرةً في أوكرانيا !
المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو، اللحظة التي فقد فيها اثنان من السياسيين الأوكرانيين أعصابهما، وكالا اللكمات لبعضهما خلال أحد برامج التوك شو على الهواء مباشرة.

ويُظهر الفيديو الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، وهو يهاجم نائب حزب خدمة الشعب دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني سياسي.

شاهد سياسيان يتبادلان اللكمات على الهواء مباشرةً !

سبب الخلاف 

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فقد كان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

شاهد سياسيان يتبادلان اللكمات على الهواء مباشرةً !

واضطر مقدمو البرنامج إلى التدخل وفض المضاربة وتهدئة الرجلين قبل أن يغادر أحدهما المكان.

شاهد سياسيان يتبادلان اللكمات على الهواء مباشرةً !


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