شاب مغربي يعترض “الترام” وينجو بأعجوبة في الدار البيضاء

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول لحظات حاسمة في حياة شاب مغربي اعترض الترام في الدار البيضاء.

وأوضح الفيديو المتداول الشاب وهو يجلس على كرسي أمامه طاولة أمام الترام الذي كاد أن يلحق به من الخلف، بحسب ما أذاعته فضائية سكاي نيوز عربية.

شاب مغربي يعترض الترام:

وصمد الشاب في جلوسه وهو يدخن دون أن يتحرك من أمام الترام، مما أجبر سائق الترام على التوقف حفاظًا على حياة الشاب، وهو الأمر الذي استفز الكثيرين من المتابعين مطالبين الجهات المعنية بمحاسبته.

القبض على الشاب:

وطالب البعض أيضًا بمحاسبة القائمين على تصوير المقطع، متهمين إياهم بإثارة الفزع بين العامة لكسب المشاهدات.

وبحسب القناة، تم ضبط الشاب والقائمين على تصوير الفيديو من قبل الشرطة المغربية.

شاب ينجو من الموت:

وليست هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد تعرض سابقًا راكب دراجة نارية لموت محقق، وفر لتجنبه الاصطدام بسيارة مسرعة للغاية في حادث مروع.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الرجل يقود دراجته النارية على طريق هندي عندما تفاجأ بسيارة تطير نحوه بقوة من جانب الطريق فتوقف على الفور واستدار جزئيًّا بدراجته؛ مما جعل السيارة تتوقف على بُعد سنتيمترات قليلة منه.

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