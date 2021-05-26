شاموسكا: وصولي إلى النهائي حلم وطموح

المواطن - مروة نبيل

أبدى البرازيلي بريكليس شاموسكا سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى نهائي بطولة كأس الملك، متمنيًا تحقيق اللقب على حساب التعاون.

شاموسكا يطمح بتحقيق اللقب

وتحدث شاموسكا عن التأهل إلى المباراة النهائية قائلًا: “وصولي إلى النهائي حلم وطموح مع الفيصلي، كانت لدي تجربة مع فريق ياباني لمدة 3 سنوات وحققت الكأس وأريد تكرار نفس التجربة”.

وتابع مدرب الفيصلي تصريحاته قائلًا: “سنواجه فريقًا قويًا ويمر بأفضل فتراته هذا الموسم، رغم صعوبة المباراة إلا أني جدًا متفائل، أقصينا النصر من نصف النهائي رغم النقص العددي المبكر”.

واختتم شاموسكا تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الملك الذي عُقد، اليوم الأربعاء، قائلًا: “القوة لدينا باعتمادنا على لاعبين شباب، ومتفائلون بتقديمهم مباراة مميزة يوم الغد، ونثق فيهم لتعويض الغيابات”.

التعاون يواجه الفيصلي في النهائي

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس الملك، مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض بقيادة الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك، وتم طرح التذاكر مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحلم سكري القصيم بحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه خلال تأهله الثالث إلى المباراة النهائية، فيما يبحث الفيصلي عن التتويج في المرة الثانية، خاصة أن هناك 3 محفزات تتنظر البطل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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