‎الرئيسية
الرياضة
شاهد .. أمير الرياض يُتوج الفيصلي بـ كأس خادم الحرمين الشريفين
بعد الفوز على التعاون

شاهد .. أمير الرياض يُتوج الفيصلي بـ كأس خادم الحرمين الشريفين

2021/05/27
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
61
0
طباعة
شاهد .. أمير الرياض يُتوج الفيصلي بـ كأس خادم الحرمين الشريفين
المواطن - محمد سمعه

توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، نادي الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

قائد الفيصلي يصعد لتسلم الكأس

وصعد على منصة التتويج كل من فهد المدلج رئيس النادي والمدرب شاموسكا بالإضافة لقائد الفريق الكروي الأول.

مباراة مثيرة لعنابي سدير

وكان عنابي سدير حقق اللقب، بعد الفوز على التعاون بثلاثية لهدفين، حيث سجل لعنابي سدير اللاعب تفاريس ” هاتريك” بينما سجل للتعاون كل من تاوامبا واللاعب كاكو.

يذكر أن مباراة التعاون وعنابي سدير، كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :