شاهد .. أمير الرياض يُتوج الفيصلي بـ كأس خادم الحرمين الشريفين

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، نادي الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

🎥 | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يتوج أبطال الكأس الأغلى 🏆 فريق #الفيصلي.#التعاون_الفيصلي pic.twitter.com/2kTl2XKSiw — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 27, 2021

قائد الفيصلي يصعد لتسلم الكأس

وصعد على منصة التتويج كل من فهد المدلج رئيس النادي والمدرب شاموسكا بالإضافة لقائد الفريق الكروي الأول.

مباراة مثيرة لعنابي سدير

وكان عنابي سدير حقق اللقب، بعد الفوز على التعاون بثلاثية لهدفين، حيث سجل لعنابي سدير اللاعب تفاريس ” هاتريك” بينما سجل للتعاون كل من تاوامبا واللاعب كاكو.

يذكر أن مباراة التعاون وعنابي سدير، كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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