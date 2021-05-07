شاهد .. إصابة قوية لـ ماريجا تُقلق الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المالي موسى ماريجا نجم فريق بورتو لإصابة قوية، في مباراة بنفيكا التي أُقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الـ31 من الدوري البرتغالي.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإصابة قوية، تعرض لها ماريجا في مباراة بنفيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحتى الآن لم يكشف فريق بورتو تفاصيل إصابة موسى ماريجا المراقب من نادي الهلال.

سبب اهتمام الهلال بـ ماريجا

يذكر أن تقارير صحفية، كانت أشارت إلى أن الهلال مهتم بضم موسى ماريجا لـ خلافة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي يقترب من مغادرة أزرق العاصمة.

تفاصيل صفقة الهلال وماريجا

ويرغب الهلال في ضم موسى ماريجا لمدة 3 سنوات مقابل دفع 15 مليون يورو لنادي بورتو البرتغالي.

وكان ماريجا شارك مع منتخب مالي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

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