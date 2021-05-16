شاهد إعصار شديد يضرب الهند 

المواطن- متابعة

ضرب إعصار قوي بحر العرب قبالة جنوب غرب الهند، مع رياح وصلت سرعتها إلى 140 كم في الساعة، وقد تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات تسببت بدورها في مقتل أربعة أشخاص في الأقل حتى الآن.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فقد أفاد بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأنه يتوقع أن يصل إعصار تاوكتا، وهو أول إعصار كبير هذا الموسم، إلى اليابسة يوم الثلاثاء المقبل بولاية غوجارات الهندية.

الإعصار يعرقل جهود الهند في أزمة كورونا

ومن المحتمل أن يعرقل الإعصار الهائل معركة الهند ضد موجة فيروس كورونا التي تجتاح البلاد بأعداد مدمرة للقتلى، حيث قد تؤدي إجراءات الإغلاق إلى إبطاء أعمال الإغاثة، وقد يؤدي الضرر الناجم عن الإعصار إلى تدمير طرق وقطع خطوط إمداد حيوية.

مصابون وقتلى بسبب الإعصار

ولقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيبت 73 قرية بأضرار بالغة في مناطق على طول ساحل بحر العرب، اليوم الأحد، بحسب إدارة الكوارث في ولاية كارناتاكا بجنوب غرب البلاد.

ونشرت السلطات الهندية قرابة 2500 عامل إنقاذ في ست ولايات على مسار الإعصار، مجهزين بأجهزة راديو لاسلكية وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية وقواطع وأدوات حيوية لعمليات ما بعد الإعصار، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

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