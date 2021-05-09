شاهد .. الفراج متأثرًا بوداع الراحل عادل التويجري

المواطن - محمد سمعه

ظهر التأثر والحزن على الإعلامي الرياضي وليد الفراج، وذلك بعد دفن زميله الإعلامي الراحل عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.

وكانت جموع المصلين شيعوا جنازة الإعلامي الراحل التويجري بـ مقبرة النسيم في الرياض ظهر اليوم الأحد، بحضور الإعلامي وليد الفراج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامي وليد الفراج، حيث بدا متأثرًا وحزينًا بـ رحيل زميله وصديقه الإعلامي عادل التويجري.

وكان الإعلامي حمد الصويلحي نشر عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو عرض جزءاً من تشييع جنازة التويجري حيث قال: ” يجعل الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودًا، جموع حضرت للصلاة والدفن وملايين تلهث بالدعاء والصدقات في وسائل التواصل”.

الوسط الرياضي يودع التويجري

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالإضافة للعديد من اللاعبين السابقين ورؤساء الأندية على نعي الراحل التويجري الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ40 عامًا.

المريسل يبكي متأثرًا برحيل عادل التويجري

ودخل الإعلامي عبدالعزيز المريسل في نوبة بكاء، وذلك بعد علمه بخبر وفاة التويجري.

كذلك أعلن، فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن تكفل الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، ببناء مسجد للإعلامي الراحل عادل التويجري.

وغرد رئيس الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا التويجري وأن يُسكنه فسيح جناته”.

وأضاف رئيس الهلال: “أعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال، اللهم اجعل أجره في ميزان حسنات أخي عادل التويجري رحمه الله”.

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