‎الرئيسية
الرياضة
شاهد .. حكم المباراة يطلب من مدرب الشباب تغيير قميصه
كونه ارتدى نفس لون قميص مدرب العين

شاهد .. حكم المباراة يطلب من مدرب الشباب تغيير قميصه

2021/05/19
الساعة 8:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
شاهد .. حكم المباراة يطلب من مدرب الشباب تغيير قميصه كارلوس هيرنانديز مدرب الشباب لحظة تغيير قميصه
المواطن - محمد سمعه

طلب الحكم سامي الجريس، حكم مباراة الشباب والعيم، من المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الليث تغيير قميصه الأسود بارتداء قميص من لون آخر.

مدرب الشباب يستجيب لطلب حكم المباراة:

وكان كارلوس هيرنانديز ارتدى قميصًا أسود، مثله مثل قميص مدرب العين، فطلب الحكم الجريس من مدرب الليث تغيير قميصه، ليرتدي الأخير قميص لونه أحمر، حتى يتجنب الحكم تشتيت النظر عند التوجه للحديث مع المدربين.

جدير بالذكر أن الليث متقدم حتى الآن على العين بنتيجة هدفين لهدف، حيث يسعى الليث إلى الفوز بعد أن خسر في آخر جولتين من فريقي الهلال والاتفاق.

وتُقام مباراة الشباب والعين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

الليث يسعى للاستفاقة:

ويحتل الليث حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، أما العين فهبط رسميًّا لدوري الدرجة الأولى.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :