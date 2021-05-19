شاهد .. حكم المباراة يطلب من مدرب الشباب تغيير قميصه

المواطن - محمد سمعه

طلب الحكم سامي الجريس، حكم مباراة الشباب والعيم، من المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الليث تغيير قميصه الأسود بارتداء قميص من لون آخر.

🎥| مدرب #الشباب يقوم بتغيير التيشيرت بعد طلب من حكم اللقاء.#الشباب_العين pic.twitter.com/yWsSFZY76g — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2021

مدرب الشباب يستجيب لطلب حكم المباراة:

وكان كارلوس هيرنانديز ارتدى قميصًا أسود، مثله مثل قميص مدرب العين، فطلب الحكم الجريس من مدرب الليث تغيير قميصه، ليرتدي الأخير قميص لونه أحمر، حتى يتجنب الحكم تشتيت النظر عند التوجه للحديث مع المدربين.

جدير بالذكر أن الليث متقدم حتى الآن على العين بنتيجة هدفين لهدف، حيث يسعى الليث إلى الفوز بعد أن خسر في آخر جولتين من فريقي الهلال والاتفاق.

وتُقام مباراة الشباب والعين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

الليث يسعى للاستفاقة:

ويحتل الليث حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، أما العين فهبط رسميًّا لدوري الدرجة الأولى.

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