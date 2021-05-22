شاهد.. حيوان مفترس بصحبة طفلة والحياة الفطرية تتفاعل

المواطن - الرياض

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع مقطع فيديو يوثق طفلة تلهو مع حيوان مفترس في أحد شوارع السعودية.

الحياة الفطرية تحذر من العقوبات

وقال المركز تعليقاً على المقطع : نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم كما نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.

خطر محدق

وكان المقطع أظهر طفلة صغيرة تلهو مع حيوان مفترس بعدما فتحت له باب المركبة وأنزلته وأمسكته بيدها وهو الأمر الذي اعتبره المغردون مصدر خطر على حياتها وحياة الآخرين مطالبين بسرعة اتخاذ موقف حازم مع هذه الممارسات.

محالفة نظامية

وكان المركز، أكد في وقت سابق أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وأن تربيتها داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمرًا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية، كما أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامٍ كريم، ولم يسبق للمركز أن قام بإصدار تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.

التواصل مع المركز

ودعا مركز تنمية الحياة الفطرية كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة؛ لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة، كما حث كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال الاتصال على رقمي الطوارئ (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

شارك الخبر







شارك الخبر