شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يركض مسرعًا للحاق بالقطار

المواطن - متابعة

رصد مقطع فيديو متداول لحظة ركوض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مسرعًا للحاق بأحد القطارات، حيث استقل القطار مع العامة.

رئيس الوزراء البريطاني يستقل القطار:

وظهر جونسون، خلال الفيديو المتداول وهو يركض برفقة مجموعة من الأشخاص لم يتم التعرف على هويتهم، ومن الممكن أن يكونوا أفرادًا من الحرس الخاص به، بحسب سكاي نيوز عربية.

يذكر أن جونسون شخصية مثيرة للجدل في السياسة البريطانية والصحافة، حيث أشاد به أنصاره باعتباره شخصية مسلية ذا روح دعابة وله شعبية واسعة، مع تناغم يمتد إلى ما وراء الناخبين المحافظين التقليديين.

وعلى الجانب الآخر تعرض جونسون لانتقادات من قبل شخصيات عديدة من كل من اليسار واليمين، أولئك الذين اتهموه بالنخبوية والمحسوبية وخيانة الأمانة والكسل واستخدام لغة عنصرية تميل لمثليي الجنس.

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