شاهد.. رد فعل طفل بعد انتهاء مدة العلاج الكيميائي المكثف وتماثله للشفاء

المواطن - الرياض

أبدى الطفل مقرن فرحته بعدما انتهت مدة العلاج الكيميائي المكثف وتماثله للشفاء في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع جمعية سند.

الطفل مقرن يشارك فريقه الطبي في #مدينة_الملك_فهد_الطبية بالتعاون مع فريق جمعية @sanadccsa فرحته بعد انتهاء مدة العلاج الكيميائي المكثف وتماثله للشفاء بفضل الله، ويوجه شكره للمدينة الطبية وجمعية سند والفريق الطبي.#تجمع_الرياض_الصحي_الثاني pic.twitter.com/Mu5c5tvEma — مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) May 24, 2021

العلاج الكيميائي المكثف

ونشرت “فهد الطبية ” مقطع فيديو يظهر فرحة الطفل بتعافيه وعلقت عليه بالقول: الطفل مقرن يشارك فريقه الطبي في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع فريق جمعية سند فرحته بعد انتهاء مدة علاجه الكيميائي المكثف وتماثله للشفاء بفضل الله.

ووجه الطفل شكره للمدينة الطبية وجمعية سند والفريق الطبي.

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