شاهد .. طلب جوميز من رئيس الهلال بعد التتويج

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال، وهو يطلب طلبًا خاصًا من فهد بن نافل رئيس النادي بعد التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جوميز لـ ابن نافل باللغة الإنجليزية : “أريد تجديد عقدي لمدة عامين مع النادي”.

نجوم الهلال يدخلون في نوبة ضحك

ودخل جوميز مع زملائه بالفريق الكروي الأول في نوبة ضحك، بعدما كشف عن طلبه لـ رئيس النادي.

وبوقت سابق علق جوميز على أصعب بطولة حققها في مسيرته بعد تتويج الزعيم بلقب دوري المحترفين السعودي قائلًا: “دوري موسم 2020/2021، أصعب بطولة تحققت في مسيرتي، الجميع يعلم الظروف التي مررنا بها، ولكننا كنا أبطالًا وحققنا ما نريد لنُسعد الجماهير”.

وكان جوميز ساهم في تتويج الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز للأزرق في شباك التعاون أمس.

الزعيم في الصدارة

جدير بالذكر أن رصيد الزعيم حاليًا أصبح 58 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب الذي وصل للنقطة رقم 54، وذلك بعد الفوز على الفيصلي أمس بخماسية لهدف.

شارك الخبر







شارك الخبر