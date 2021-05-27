شاهد .. غناء ماجد المهندس لـ أوبريت درع سلمان

المواطن - محمد سمعه
أبدع الفنان ماجد المهندس في غناء أوبريت “درع سلمان” وذلك بين شوطي مباراة التعاون والفيصلي في ملعب الملك فهد الدولي.
أوبريت #درع_سلمان
غناء #ماجد_المهندس في استاد الملك فهد الدولي ليلة نهائي أغلى الكؤوس @majidalmohandis#التعاون_الفيصلي#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين#روتانا_خليجية pic.twitter.com/4DJRLifFcQ
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 27, 2021
غناء ماجد المهندس في ليلة نهائي أغلى الكؤوس
وجاء ذلك خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقام حاليًا بين التعاون والفيصلي.
شوط أول ينتهي بأفضلية لـ التعاون
وكان لقاء الشوط الأول بين الفريقين انتهى بتقدم سكري القصيم على الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل لسكري القصيم كل من تاوامبا وكاكو، بينما سجل تفاريس هدف الفيصلي من ركلة جزاء.
يذكر أن سكري القصيم كان فاز بلقب كأس الملك في عام 2019 على حساب نادي الاتحاد.
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