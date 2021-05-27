شاهد .. غناء ماجد المهندس لـ أوبريت درع سلمان

المواطن - محمد سمعه

أبدع الفنان ماجد المهندس في غناء أوبريت “درع سلمان” وذلك بين شوطي مباراة التعاون والفيصلي في ملعب الملك فهد الدولي.

غناء ماجد المهندس في ليلة نهائي أغلى الكؤوس

وجاء ذلك خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقام حاليًا بين التعاون والفيصلي.

شوط أول ينتهي بأفضلية لـ التعاون

وكان لقاء الشوط الأول بين الفريقين انتهى بتقدم سكري القصيم على الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل لسكري القصيم كل من تاوامبا وكاكو، بينما سجل تفاريس هدف الفيصلي من ركلة جزاء.

يذكر أن سكري القصيم كان فاز بلقب كأس الملك في عام 2019 على حساب نادي الاتحاد.

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