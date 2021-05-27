شاهد.. فرحة لاعبي الفيصلي بعد الفوز بأغلى الكؤوس

المواطن - مروة نبيل

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل كبير عقب إطلاق الحكم لصافرة نهاية مباراة التعاون، وتتويجهم بلقب أغلى الكؤوس.

🎥 | احتفالية كبيرة للاعبي الفيصلي بعد الفوز بالكأس الأغلى.#التعاون_الفيصلي pic.twitter.com/CH3ytPIW7d — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 27, 2021

لاعبو الفيصلي يحتفلون

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لاحتفالات اللاعبين في درة الملاعب، حيث تفاعل اللاعبون مع الجماهير ورفعوا أعلام النادي.

وانتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الفيصلي التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، بتحقيق عنابي سدير لفوز هام بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

التعاون يُفرط في تقدمه

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قريبًا من خطف لقب أغلى الكؤوس، حيث تقدم مرتين على عنابي سدير، ولكنه فشل في الحفاظ على تقدمه، واستقبل هدفين، ولم ينجح في استغلال لعب منافسه بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة واستقبل هدفًا قاتلًا.

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