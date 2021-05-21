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شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتطلق الغاز على المصلين
بعد ساعات من إعلان الهدنة في قطاع غزة

شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتطلق الغاز على المصلين

2021/05/21
الساعة 2:45 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتطلق الغاز على المصلين المصدر: maannews
المواطن - متابعة

اقتحم جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة اليوم، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز على المصلين فور انتهاء الصلاة.

اقتحام المسجد الأقصى

وبحسب موقع معًا الإخباري الفلسطيني فقد اقتحم جنود الاحتلال صحن قبة الصخرة وشرعوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

وقف إطلاق النار في غزة 

جاء هذا العدوان بالتزامن مع احتفال الفلسطينيين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة اعتبارًا من فجر اليوم إلا أن المناوشات بدأت باقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات الأقصى الأمر الذي رد عليه المصلين بالهتافات والحجارة.


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