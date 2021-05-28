شاهد .. كأس دوري محمد بن سلمان الذي سيُمنح لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيُتوج نادي الهلال بـ كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الأحد، وذلك بعد نهاية مباراته ضد الفيصلي، حيث نجح الهلال في حسم اللقب لمصلحته، بعد الفوز على التعاون يوم الأحد الماضي بهدف دون مقابل.

ونشر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” صورًا للكأس الذي سيُمنح لنادي الهلال بعد مباراة الفيصلي، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

الزعيم يُتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي:

ونجح أزرق العاصمة في التتويج بـ الدوري للموسم الثاني على التوالي وللمرة رقم 17 في تاريخه، إضافة إلى أن الهلال حقق اللقب قبل النهاية بـ جولة للمرة الأولى، بينما سبق لنادي النصر حسم الدوري قبل نهايته بجولة مرتين.

الهلال والشباب في صدارة ووصافة دوري محمد بن سلمان:

يذكر أن الهلال يتواجد حاليًّا في صدارة دوري المحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

وحتى الآن ضمن كل من الهلال والشباب تواجدهما في دوري أبطال آسيا لعام 2022، وذلك باحتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما تأهل الفيصلي لـ دوري أبطال آسيا بعد تتويجه أمس الخميس بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

شارك الخبر







شارك الخبر